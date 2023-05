Medvedev, marciscano in carcere autori dell'attacco a Prilepin

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - L'ex presidente russo Dmitry Medvedev è intervenuto oggi sull'attacco avvenuto ieri allo scrittore nazionalista Zakhar Prilepin, sostenendo che tutte le persone sospettate, così "come altri criminali, saranno processati e condannati a lunghe pene detentive".

Secondo l'attuale numero due del Consiglio di sicurezza di Mosca "è però importante che loro e altri come loro si rendano conto di una cosa semplice: anche per chi è condannato all'ergastolo, a volte si verificano incidenti. E può anche succedere che una lunga condanna possa venire rapidamente interrotta per motivi naturali a causa della morte del prigioniero".

Ma, ha proseguito Medvedev, "ha anche un grande valore educativo per i nuovi bastardi che vengono assoldati per compiere omicidi". (ANSA).