Il grazie di Carlo e Camilla, 'profondamente commossi'

E' un grazie commosso il messaggio che re Carlo III e la regina Camilla affidano oggi a un portavoce di Buckingham Palace all'indomani della risposta popolare all'incoronazione solenne nell'abbazia di Westminster, a Londra. I sovrani si dicono "profondamente toccati" per l'accoglienza ricevuta e "profondamente grati" verso tutti coloro che hanno aiutato a organizzare l'evento nell'ambito di "un'occasione così gloriosa", dice il portavoce. Non senza sottolineare "il numero" di coloro che hanno mostrato "sostegno alle loro maestà", e continueranno a farlo negli eventi celebrativi previsti a Londra e nel Regno oggi e domani.

The Queen’s Coronation bouquet has been laid at the Grave of the Unknown Warrior at Her Majesty’s request, following yesterday’s #Coronation Service. pic.twitter.com/CDbN3tyGfp — The Royal Family (@RoyalFamily) May 7, 2023

Re Carlo III e la regina Camilla hanno lasciato Buckingham Palace, dando così il via ufficialmente alla giornata destinata a culminare con la loro solenne incoronazione formale nell'abbazia di Westminster. Carlo ha atteso da erede per 70 anni di salire al trono. Nelle vie di Londra la folla sventola bandiere, cantando e facendo festa

Come è consuetudine, migliaia di 'street parties' e 'pranzi dell'incoronazione' sono previsti oggi nel Regno Unito segnando il momento in cui i sudditi fanno festa nelle proprie comunità, all'indomani della cerimonia con cui Carlo III e Camilla sono formalmente saliti al trono. E alcuni membri della famiglia reale visiteranno i picnic e le tavolate che verranno allestite nei quartieri e nei parchi di tutto il Paese come vuole la tradizione popolare. La seconda giornata di festa nel lungo weekend istituito proprio in occasione dell'incoronazione, culminerà nel concerto al Castello di Windsor previsto per questa sera alle 20 ora locale e trasmesso in diretta Tv, dove si esibiranno star internazionali fra cui Andrea Bocelli, Katy Perry e i Take That.

