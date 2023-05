Hrw, 'arresti all'incoronazione incredibilmente inquietanti'

(ANSA) - LONDRA, 06 MAG - Human Rights Watch ha denunciato come "incredibilmente inquietanti" gli arresti effettuati dalla polizia londinese prima dell'incoronazione di Carlo III, tra cui quello di sei attivisti antimonarchici.

"Le segnalazioni di persone arrestate per aver protestato pacificamente contro l'incoronazione sono incredibilmente inquietanti. Questo è qualcosa che ti aspetteresti di vedere a Mosca, non a Londra", ha detto la rappresentante della ong nel Regno Unito, Yasmine Ahmed, in una dichiarazione inviata ad Afp.

