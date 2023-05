Tory arretrano nel primo test elettorale locale per Sunak

(ANSA) - LONDRA, 05 MAG - Arretramento Tory secondo previsione alle elezioni amministrative svoltesi ieri in circa metà del territorio dell'Inghilterra, la nazione di gran lunga più popolata del Regno Unito, dove diversi milioni di persone erano chiamate a rinnovare 230 consigli locali e circa 8000 seggi di consigliere; oltre a quattro poltrone di sindaci in altrettante città di medie dimensioni. Lo certificano i dati parziali dello scrutinio, fermi per ora a circa un terzo del totale, ma già al centro di analisi e commenti.

Il premier Rishi Sunak, al primo test elettorale a sei mesi dal suo arrivo alla leadership sull'onda delle turbolenze interne al partito conservatore di governo sfociate prima nella caduta di Boris Johnson, poi nell'effimera quanto disastrosa parentesi di Liz Truss, ha ammesso che i risultati si stanno confermando "deludenti"; pur dicendo d'intravvedere segnali di ripresa per la sua formazione su alcuni "fronti elettorali chiave" rispetto al trend di qualche mese fa. Mentre il leader dell'opposizione laburista, Keri Starmer, e i suoi, esultano per i guadagni attribuiti al Labour - seppure per ora inferiori alle attese migliori dei sondaggi - evocando la prospettiva di una "bocciatura" senza appello per i Tories dopo 13 anni di governo.

