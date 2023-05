Sparatoria in Serbia, 8 morti e 13 feriti

(ANSA) - BELGRADO, 05 MAG - Otto persone sono state uccise e 13 sono rimaste ferite in Serbia durante una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri vicino alla città di Mladenovac, a circa 60 chilometri a sud della capitale Belgrado: lo riportano i media statali.

Secondo le prime informazioni, una persona ha aperto il fuoco con un'arma automatica da un veicolo in movimento ed è fuggita, ha riferito l'emittente tv Rts.

Mercoledì, uno studente di 13 anni ha ucciso otto coetanei e una guardia di sicurezza in una scuola elementare di Belgrado, un attacco che ha sconvolto ilm Paese. (ANSA).