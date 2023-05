Scholz, 'dal Kenya alto potenziale di immigrazione qualificata'

(ANSA) - BERLINO, 05 MAG - "Vediamo un grande potenziale in Kenya per l'immigrazione di personale specializzato in molti settori della nostra economia". Lo ha detto a Nairobi il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dopo un incontro con il presidente William Ruto. Lo riporta Welt. Il cancelliere ha aggiunto che il governo tedesco vuole "creare sempre più opportunità di immigrazione regolare e legale per coloro che vogliono lavorare in Germania". Al tempo stesso, l'immigrazione irregolare deve essere respinta, ha precisato Scholz, che vede così una "situazione win-win" per tutti i Paesi coinvolti. Il Kenya è il principale partner commerciale della Germania in Africa orientale. (ANSA).