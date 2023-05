Lavrov, 'risponderemo con passi concreti ad attacco droni'

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "L'attacco con i droni al Cremlino è un atto ostile, e la Russia risponderà con passi concreti": lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov come riporta Interfax.

Ha poi aggiunto che "i problemi in Ucraina non possono essere risolti con il 'congelamento' della linea di contatto nel Donbass; è una questione geopolitica'. (ANSA).