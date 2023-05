Tajani, patto stabilità escluda spese per Pnrr e Ucraina

(ANSA) - FIESOLE, 04 MAG - "Se discutiamo del nuovo Patto di Stabilità, quello proposto dalla Commissione è un passo in avanti, ma credo che dovrebbe essere aggiustato, escludendo le spese per la transizione ecologica, per il Pnrr, magari per sostenere l'Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla conferenza The State of the Union. (ANSA).