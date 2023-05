Tajani, non vado a Parigi, offese inaccettabili

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Non andrò a Parigi per il previsto incontro con Colonna. Le offese al governo ed all'Italia pronunciate dal ministro Darmanin sono inaccettabili. Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni". Lo ha twittato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. (ANSA).