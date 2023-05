In Germania un treno travolge gruppo di operai, due morti

(ANSA) - BERLINO, 04 MAG - In Germania due operai sono morti in un incidente ferroviario a Huerth, nei pressi di Colonia, travolti da un treno. Lo riferisce la polizia federale citata dalla Dpa. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica del fatto, un treno è finito su un gruppo di operai che lavoravano sulla linea.

Nell'incidente sono rimaste ferite più persone, secondo la Bild sarebbero 5. Sul posto sono accorsi polizia, vigili del fuoco e sanitari del pronto intervento. L'intercity 2005 era in viaggio verso Coblenza. La Deustchew Bahn, dando notizia su twitter dell'incidente, ha già annunciato ritardi e disagi nella circolazione a livello regionale. (ANSA).