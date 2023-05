Medvedev, non resta che eliminare fisicamente Zelensky

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Dopo l'attacco terroristico di oggi, non ci sono altre opzioni se non l'eliminazione fisica di Zelensky. Non è nemmeno necessario firmare l'atto di resa incondizionata. Anche Hitler, come sai, non l'ha firmato". E' la miniaccia su telegram del vicepresidente del consiglio di sicurezza russa Dmitri Medvedev. (ANSA).