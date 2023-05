Kiev, bombe russe sul supermercato a Kherson, tre morti

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Il ministro degli Interni ucraino Igor Klimenko ha reso noto che un bombardamento russo ha colpito l'unico supermercato aperto a Kherson, in Ucraina meridionale, uccidendo tre civili e ferendone altri cinque, come riferisce Rbc Ukraine. Colpiti dipendenti e persone che stavano facendo la spesa. "Gli assassini russi devono essere consegnati alla giustizia. O distrutti", ha affermato Klimenko.

In vista della controffensiva ucraina, a Kherson, nel Sud del Paese, sarà introdotto un coprifuoco totale che durerà dalle 20.00 del 5 maggio alle 06,00 dell'8 maggio: lo ha annunciato il capo militare regionale Alexander Prokudin, citato dai media ucraini. Durante queste 58 ore saranno vietati gli spostamenti e la città sarà chiusa all'ingresso e all'uscita. Prokudin ha aggiunto che le restrizioni sono necessarie in modo che "le forze dell'ordine possano svolgere il proprio lavoro e non mettere in pericolo i residenti". (ANSA).