Gb: si può protestare all'incoronazione ma non interromperla

(ANSA) - LONDRA, 03 MAG - I gruppi anti-monarchici possono protestare durante l'incoronazione di re Carlo III in programma sabato a Londra, ha affermato il viceministro Tom Tugendhat, numero 2 dell'Home Office e responsabile della Sicurezza Nazionale nell'esecutivo Tory di Rishi Sunak. Ma non sarà loro permesso di "interrompere" il normale svolgimento delle cerimonie e la partecipazione all'evento da parte dei tanti sudditi di sua maestà attesi nelle vie della capitale. Le dichiarazioni di Tugendhat arrivano dopo una controversa lettera inviata nei giorni scorsi dal ministero dell'Interno alle principali organizzazioni anti-monarchiche, in particolare il gruppo Republic. Li si avvertiva dell'entrata in vigore, a partire da oggi, del Public Order Bill, una stretta legislativa sulle proteste di strada in grado di provocare intralci al traffico e ai servizi pubblici come quelle organizzate nei mesi scorsi da alcuni gruppi ambientalisti. Nel documento si faceva riferimento alle sanzioni previste per "reati specifici", tra cui bloccare infrastrutture e intralciare cortei. Per Graham Smith, leader del movimento Republic, il documento inviato dal governo è "intimidatorio". I repubblicani comunque hanno già indetto una contromanifestazione, non lungo il percorso del corteo reale, a cui finora hanno fatto sapere online di voler partecipare circa 1700 persone. (ANSA).