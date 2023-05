Condannato a 8 anni Protasevich, reporter anti-Lukashenko

Un tribunale bielorusso ha condannato a otto anni di reclusione il giornalista e attivista Roman Protasevich, cofondatore ed ex direttore di Nexta: un canale Telegram che fu un punto di riferimento per i manifestanti durante le proteste antiregime del 2020 in Bielorussia. Lo riporta Ria Novosti. Le accuse nei suoi confronti sono di palese matrice politica e vanno dall'"estremismo" al "tentativo di prendere il potere".

Protasevich fu arrestato nel 2021 dopo che le autorità bielorusse costrinsero l'aereo di linea sul quale viaggiava ad atterrare a Minsk per un allarme bomba poi rivelatosi infondato.