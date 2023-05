Kuleba, i caccia arriveranno, dipenderà da controffensiva

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba è convinto che prima o poi gli alleati occidentali decideranno di fornire all'Ucraina caccia F-16 occidentali. Lo ha detto paralando in un'intervista tv come riporta Ukrainska Pravda.

"Ci saranno gli F-16, è una questione di tempo. Penso che dipenderà dalla decisione degli Stati Uniti e dai risultati della controffensiva", ha detto Kuleba. Certo, ammette, "se avessimo già gli F-16 adesso, la nostra controffensiva sarebbe molto più veloce e saremmo in grado di salvare molte più vite", ha aggiunto il ministro degli Esteri. (ANSA).