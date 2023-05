Mosca conferma attacco, 'colpiti siti che producono armi'

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico di alta precisione a lungo raggio, via aria e via mare, contro le strutture del complesso militare-industriale ucraino di Pavlograd, nel distretto orientale di Dnipropetrovsk . Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, citato da Ria Novosti.

"L'obiettivo dell'attacco è stato raggiunto. Tutte le strutture designate sono state colpite", ha precisato il ministero sottolineando che "il funzionamento delle imprese che producono munizioni, armi ed equipaggiamento militare" per le forze armate ucraine è stato interrotto. (ANSA).