Zelensky, avrei combattuto fino alla morte se mia sede assaltata

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha detto in un'intervista che porta una pistola e che avrebbe combattuto fino alla morte insieme alla sua cerchia ristretta se i russi avessero preso d'assalto il suo quartier generale di Kiev all'inizio della guerra. Lo riporta il Guardian.

Nei primi giorni dopo l'invasione del 24 febbraio 2022, i funzionari ucraini hanno affermato che le unità dell'intelligence russa hanno tentato di irrompere a Kiev, ma sono state sconfitte e non sono riuscite a raggiungere Bankova Street nel centro della città, sede degli uffici presidenziali.

"So sparare. Riuscite a immaginare" un titolo come 'Il presidente dell'Ucraina è stato catturato dai russi?' "Questa è una vergogna. Credo che sarebbe una vergogna", ha detto al canale televisivo ucraino 1+1. (ANSA).