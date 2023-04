Serbia-Croazia: a Zagabria incontro dei due premier

BELGRADO - La volontà di lavorare insieme per migliorare i difficili rapporti tra Serbia e Croazia è emersa nell'incontro che i due premier, la serba Ana Brnabic e il croato Andrej Plenkovic, hanno avuto oggi a Zagabria. Le relazioni fra due Paesi vicini sono ancora oggi condizionate in negativo da eventi del passato storico, legati sia alla Seconda Guerra Mondiale sia ai conflitti armati degli anni Novanta che portarono alla disintegrazione della vecchia Federazione jugoslava.

Unitamente al rafforzamento della collaborazione economica e commerciale, e allo sviluppo in comune di progetti infrastrutturali, in primis linee ferroviarie e autostrade, si è parlato del miglioramento delle condizioni di vita delle rispettive minoranze: quella croata in Serbia e quella serba in Croazia. E a questo riguardo, i due capi di governo hanno partecipato insieme ai lavori dell'Assemblea generale della Comunità serba in Croazia. Un miglioramento dei rapporti tra Belgrado e Zagabria - è stato sottolineato negli incontri odierni - va a vantaggio del progresso e della stabilità dell'intera regione dei Balcani occidentali.