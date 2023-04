Parigi, rapina da Bulgari a place Vendôme

(ANSA) - PARIGI, 29 APR - Rapina alla gioielleria Bulgari dell'elegante place Vendôme oggi a Parigi, secondo quanto riferiscono fonti della polizia citate da BFM TV.

A prendere di mira Bulgari, boutique non nuova alle rapine, sono state 3 persone che subito dopo sono riuscite a fuggire a bordo di due moto. I tre avevano i volti coperti da passamontagna e avevano armi da fuoco a canna lunga. Hanno rubato gioielli ma l'ammontare del bottino non è stato ancora comunicato.

Non è la prima volta che Bulgari di Place Vendôme viene preso di mira: il 7 settembr 2021, uomini armati e con il volto coperto avevano rubato merce e preziosi per un totale di 10 milioni di euro. (ANSA).