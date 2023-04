Multa salata a fornaia russa che decorava torte con frasi no-war

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Un tribunale di Mosca ha inflitto una pesante multa (35 mila rubli, pari a 440 dollari) a una pasticciera russa che aveva decorato le sue torte con slogan a favore dell'Ucraina e della pace, accusandola di aver "screditato l'esercito".

Anastasia Chernysheva, che gestisce un'attività di panificazione, ha postato su Instagram, dove è seguita da oltre 25.000 persone, foto di torte colorate con slogan di opposizione ai conflitti armati. Giovedì scorso è stata arrestata per alcune ore dopo che, a gennaio, un media ultraconservatore russo ha attirato l'attenzione sul suo lavoro. Il mese scorso, Chernysheva ha postato la foto di una torta bianca con un messaggio no-war scritto in lettere arcobaleno sulla glassa.

Un'altra mostrava una glassa con i colori nazionali blu e giallo dell'Ucraina. Ha anche pubblicato immagini di torte a forma fallica con uno slogan di pace, inclusa una parolaccia russa popolare che descrive i genitali maschili. Altri dolci, decorati con cuori e fiori, fanno riferimento alla cultura pop o recitano "L'amore vincerà" o "Ti amo".

Dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha inviato le truppe in Ucraina nel febbraio 2022, le autorità hanno vietato ogni critica pubblica all'offensiva di Mosca. Alcuni russi hanno trovato modi alternativi per esprimere la loro opposizione e solidarietà con l'Ucraina. (ANSA).