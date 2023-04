A Oslo inaugurata una statua in ricordo del tricheco Freya

(ANSA) - ROMA, 29 APR - La Norvegia ha dedicato una scultura in bronzo, svelata oggi, al tricheco 'Freya' che ha guadagnato l'attenzione globale la scorsa estate dopo essersi crogiolato nel fiordo di Oslo prima di essere soppresso.

La scultura a grandezza naturale raffigura Freya - scrive il Guardian - sdraiato su un fianco sulla costa rocciosa del porto turistico Kongen di Oslo, non lontano da dove la scorsa estate il vero mammifero di 600 kg ha attirato grandi folle mentre inseguiva anatre e cigni e si riposava su barche che faticavano a sostenere la sua mole.

I funzionari hanno scelto di sopprimerlo ad agosto dopo aver riscontrato segnali di sofferenza dell'animale oltre ai rischi che rappresentava per il pubblico che non manteneva le distanze di sicurezza. (ANSA).