Soccorsi 228 migranti in 24 ore a Lanzarote

(ANSA) - MADRID, 28 APR - Almeno 228 persone sono sbarcate nel giro di 24 ore a Lanzarote (Canarie) dopo esser state soccorse in mare, una volta avvistate a bordo di imbarcazioni di fortuna. Lo si apprende dai servizi d'emergenza locali.

I migranti, riferiscono le stesse fonti, stavano cercando di raggiungere le coste dell'arcipelago spagnolo su cinque diverse imbarcazioni. Due delle persone soccorse hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria in ospedale.

In termini generali, gli sbarchi di migranti alle Canarie si sono ridotti del 62,3% nel periodo 1 gennaio-15 aprile 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo il Ministero dell'Interno spagnolo. In tutto sono arrivate circa 2.400 persone. Negli ultimi giorni, tuttavia, gli avvistamenti di barconi si sono intensificati. (ANSA).