Putin firma la legge, ora c'è l'ergastolo per alto tradimento

(ANSA) - MOSCA, 28 APR - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge che prevede di introdurre il carcere a vita come possibile pena per il reato di "alto tradimento", finora punito in Russia con la reclusione fino a 20 anni. Lo riporta la Tass.

Il provvedimento è stato approvato nei giorni scorsi dal Parlamento. Viene anche innalzata da 15 a 20 anni di carcere la pena massima per gli attacchi terroristici. (ANSA).