Parte in Spagna il tour europeo di Springsteen, c'è anche Obama

(ANSA) - MADRID, 28 APR - È atteso anche Barack Obama per la grande partenza del nuovo tour europeo di Bruce Springsteen, pronto a esibirsi stasera allo Stadio Olimpico di Barcellona.

L'ex presidente Usa è già in città da ieri sera, insieme alla moglie Michelle: come testimoniato da scatti circolati sui social, la scorsa notte la coppia ha cenato insieme a 'The Boss', al regista Steven Spielberg e alle rispettive mogli, Patti Scialfa e Kate Capshaw, nel ristorante Amar del capoluogo catalano.

Gli Obama, pubblica tra gli altri El País, hanno programmato a Barcellona anche visite di tipo culturale, ad esempio alla Sagrada Familia. Il tour europeo di Springsteen prevede tappe anche in Italia: sarà a Ferrara il 18 maggio e al Circo Massimo di Roma il 21. (ANSA).