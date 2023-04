Kuleba, uccidere bambini è risposta russa a iniziative di pace

(ANSA) - KIEV, 28 APR - "Attacchi missilistici che uccidono ucraini innocenti nel sonno, incluso un bambino di 2 anni, sono la risposta della Russia a tutte le iniziative di pace. La via per la pace è cacciare la Russia dall'Ucraina. La via per la pace è armare l'Ucraina con gli F-16 e proteggere i bambini dal terrore russo". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. (ANSA).