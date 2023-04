Governatore, 21 morti nell'attacco russo a Uman

(ANSA) - UMAN, 28 APR - È salito a 21 il bilancio dei morti nell'attacco russo a un palazzo residenziale a Uman, nel centro dell'Ucraina. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale di Cherkasy, Ihor Taburets, su Telegram. "21 morti al momento. Dolore e rabbia...", aggiunge nel post.

"Due ore fa abbiamo tirato fuori l'ultimo ferito e come vedo dalle condizioni del palazzo, a mio avviso, non ci sono speranze di trovare altri sopravvissuti al momento". Lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare regionale di Cherkasy, Ihor Taburets, ai giornalisti presenti sul luogo dell'attacco russo a Uman. "Abbiamo informazioni che potrebbero esserci una o due persone ancora all'interno del palazzo e sono sulla lista dei dispersi, ma non siamo sicuri che fossero a casa in quel momento. Abbiamo raggiunto il seminterrato e credo che in un'ora saremo abbastanza sicuri delle cifre", ha spiegato.

"Oggi è un giorno di tristezza per noi. Ma come parte dell'identità ucraina di sopravvivere e superare le difficoltà, sono certo che la città si riprenderà. Lo dimostrano già i tanti volontari che aiutano qui". Lo ha detto all'ANSA la sindaca di Uman, Iryna Pletnyova, sul luogo dell'attacco russo. "C'è la guerra nel nostro Paese e un attacco tutti i giorni, dobbiamo essere pronti. Ma come la maggior parte degli ucraini, molti cittadini non seguono gli allarmi", ha spiegato. "Sin dai primi minuti abbiamo organizzato tutti i servizi sotto la nostra responsabilità, dopo 20 minuti tutti i soccorritori erano qui e abbiamo dato aiuto". (ANSA).