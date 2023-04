Corte olandese blocca donatore seriale di sperma con 550 figli

(ANSA) - L'AJA, 28 APR - In Olanda un uomo donatore di sperma "seriale" con almeno 550 figli biologici è stato fermato da una sentenza di un tribunale, che gli ha proibito di continuare l'attività. L'uomo, tale Jonathan M. di 41 anni, accusato da una donna che ha presentato denuncia di continuare a proporsi sui social come donatore per coppie sterili, dovrà d'ora i poi pagare 100.000 euro ogni volta che presenterà di nuovo il suo seme.

Il tribunale dell'Aja ritiene infatti che la crescita senza controlli di una rete di persone fra loro imparentate biologicamente può avere conseguenze negative per i bambini coinvolti, con il rischio di problemi di identità e potenziali incesti.

Jonathan M., tuttavia, scrivono i media olandesi, potrà ancora donare il suo seme alle coppie di genitori che abbiano già avuto un figlio inseminato da lui. (ANSA).