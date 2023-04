Cento tra scrittori e attori scrivono a Putin, 'libera Navalny'

(ANSA) - MOSCA, 28 APR - Più di cento tra scrittori, attori, giornalisti, registi e altri personaggi pubblici hanno sottoscritto una lettera aperta indirizzata al presidente russo Vladimir Putin in cui si chiede la fine dei soprusi in carcere contro Alexey Navalny e il rilascio dell'oppositore, detenuto per motivi politici. Lo riporta Meduza. Tra i firmatari, ci sono Svetlana Alexievich, Anne Applebaum, Margaret Atwood, Jude Law, Salman Rushdie, Orhan Pamuk, Herta Muller, Eric Cantona, Olga Tokarczuk, Mario Vargas Llosa. (ANSA).