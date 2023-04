Berlino, invieremo in estate altro 80 Leopard in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 28 APR - La Germania ha già trasferito 18 Leopard 2 e 40 Marder in Ucraina. In estate è prevista la consegna di altri 80 carri armati Leopard 1. Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in un'intervista alla pubblicazione spagnola La Vanguardia, ripresa dai media ucraini.

Pistorius osserva di aver cercato personalmente "con successo e intensamente" un maggiore sostegno per l'Ucraina da parte di altri partner. "I Paesi Bassi e la Danimarca hanno annunciato la fornitura di carri armati. E la fornitura dei principali carri armati Leopard 1 A5 è appena iniziata. Questo è il risultato di un'iniziativa dei paesi insieme alla Germania", ha affermato.

