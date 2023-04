Tajani, aiuti alla Tunisia per ridurre i flussi migratori

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Stiamo riflettendo con il ministro Piantedosi su come ridurre i flussi migratori. Sulla Tunisia ancora siamo indietro. Noi stiamo insistendo perchè si dia una prima tranche di finanziamenti per favorire le riforme e a mano a mano, se si realizzano, se ne potranno dare altri. Vediamo se il Fondo monetario e il resto d'Europa saranno con noi". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Stasera Italia su Retequattro.

Il ministro ha poi espresso preoccupazione per la situazione in Sudan, sottolineando che però al momento i profughi si stanno dirigendo verso i Paesi confinanti. (ANSA).