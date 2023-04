Prigozhin, 'su cessate il fuoco a Bakhmut stavo scherzando'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Yevgeny Prigozhin, il capo della Wagner russa, scherzava quando ha detto che il suo gruppo mercenario avrebbe sospeso il fuoco a Bakhmut per consentire alle forze ucraine dall'altra parte della linea del fronte di mostrare la città ai giornalisti statunitensi in visita.

"Ragazzi, questo è umorismo militare. Umorismo, e niente di più... Era uno scherzo", ha detto poi come riporta Ria Novosti.

