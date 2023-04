Kiev, respinti 54 attacchi russi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Le forze ucraine hanno respinto nelle ultime 24 ore 54 attacchi russi nelle direzioni di Bakhmut, Avdiivka e Marinka, nella regione di Donetsk (est): lo ha reso noto su Facebook lo Stato Maggiore dell'esercito di Kiev, come riporta Ukrinform.

Le truppe russe hanno lanciato sette attacchi missilistici, 39 raid aerei ed hanno sparato 61 razzi con sistemi a lancio multiplo (Mlrs), in particolare sulle posizioni delle forze ucraine e su infrastrutture critiche.

Secondo lo Stato Maggiore, i russi stanno concentrando gli sforzi per condurre azioni offensive nelle tre direzioni nel Donetsk, mentre le battaglie più accese si registrano ancora a Bakhmut e Marinka. (ANSA).