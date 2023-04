Juan Carlos a El Mundo, 'non è vero che ho un'altra figlia'

(ANSA) - MADRID, 27 APR - "Non è vero che ho un'altra figlia": lo avrebbe detto il re emerito di Spagna, Juan Carlos, contattato dal quotidiano El Mundo in merito alla notizia pubblicata in mattinata da El Confidencial, anticipazione di un libro in prossima uscita, secondo cui l'ex monarca avrebbe appunto una quarta figlia, chiamata Alejandra e frutto di una relazione extraconiugale.

Fonti della Casa Reale hanno affermato di "non sapere nulla" di questa vicenda, secondo l'agenzia di stampa Efe. (ANSA).