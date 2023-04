Commissaria Ue Johansson è in viaggio verso la Tunisia

(ANSA) - BRUXELLES, 27 APR - La commissaria europea agli affari interni, Ylva Johansson, è in viaggio per la Tunisia. A quanto si è appreso, la visita è legata alla crisi che il Paese sta vivendo e all'impennata registrata dalle partenze di migranti dalle coste del Paese.

La commissaria compirà la sua missione a Tunisi da sola, ma il suo viaggio è stato preparato in stretto coordinamento con gli Stati membri. (ANSA).