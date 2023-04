Caldo record per aprile in Spagna, allerta del governo

(ANSA) - MADRID, 27 APR - È in corso in Spagna un episodio di caldo anomalo per questo periodo dell'anno, con diversi record di temperatura ad aprile battuti nelle ultime ore: una situazione che ha portato il governo a emettere una serie di raccomandazioni alla popolazione, attraverso il ministero della Sanità.

L'Agenzia statale di meteorologia (Aemet) ha registrato in diverse province, come quelle di Cordoba, Siviglia, Huelva o Cadice, massime senza precedenti in almeno 40 anni, superiori a 35 ºC.

Di fronte a tale situazione, il ministero consiglia precauzioni come bere frequentemente, prestare particolare attenzione ad anziani e bambini, evitare attività sportive tra le ore 12 e le ore 17 o consumare pasti leggeri.

Secondo l'Aemet, le temperature dovrebbero iniziare a scendere a partire da sabato. (ANSA).