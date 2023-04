Zelensky, Italia ci sostiene per la libertà e la sicurezza

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Siamo tutti insieme nel nostro desiderio di libertà, di sicurezza, e benessere per i nostri genitori, i nostri figli, le nostre città. Di questo vi propongo di parlare", di cosa fare cioè per "dare più libertà e sicurezza ai nostri bambini e le nostre città". Lo ha detto Volodymyr Zelensky in videocollegamento con la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Esprimendo un ringraziamento all'Italia e alla premier Giorgia Meloni per il sostegno.

(ANSA).