Vicepresidente Ance, 'collaborare grazie al know-how italiano'

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Credo che le nostre imprese in collaborazione con le loro, dove c'è già un'infrastruttura forte e robusta, possano avere delle possibilità. La collaborazione può avvenire se guardiamo a situazioni specifiche dove il know-how italiano e la nostra capacità di adattamento può essere un buon punto di partenza". Lo ha detto all'ANSA Piero Petrucco, vicepresidente dell'Ance che ha coordinato il tavolo infrastrutture e trasporti in occasione della Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina.

Per fare questo, "come Ance stiamo facendo in maniera periodica incontri con gli ucraini per farci trovare pronti quando si potrà andare, credo ci siano le opportunità per farlo" ha concluso Petrucco. (ANSA).