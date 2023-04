Mosca, bene gli sforzi cinesi, ma Usa e Kiev non ascoltano

(ANSA) - MOSCA, 26 APR - "Prendiamo atto della disponibilità cinese a compiere sforzi per i negoziati ma riteniamo che il problema non sia la mancanza di buoni piani", ha scritto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando la telefonata tra il presidente cinese Xi Jinping e quello ucraino Volodymyr Zelensky. "Le autorità ucraine e i loro curatori occidentali - ha aggiunto - hanno già dimostrato la loro capacità di ostacolare le iniziative di pace.

Pertanto, qualsiasi appello alla pace difficilmente può essere adeguatamente percepito dai burattini controllati da Washington".

Kiev "rifiuta ogni sana iniziativa per la soluzione del conflitto", ha poi precisato Zakharova, commentando la telefonata tra Xi Jinping e Zelensky. (ANSA).