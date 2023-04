Expo 2030: presentata a Ginevra la candidatura di Roma

(ANSA) - GINEVRA, 26 APR - La candidatura di Roma per la World Expo 2030 è stata al centro di un evento promosso dalla Rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite a Ginevra, alla presenza del corpo diplomatico e della stampa internazionale.

Tema dell'evento "La bellezza di Roma: un viaggio dal passato al futuro".

La candidatura di Roma "si basa su tre idee: valori, sostenibilità, persone, ed è orientata da due elementi guida: visione e azione", ha spiegato nel suo intervento introduttivo il Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a Ginevra, Ambasciatore Vincenzo Grassi, sottolineando l'importanza di presentare il progetto a Ginevra, "storica capitale del multilateralismo e della tutela dei Diritti Umani.

Costruire "Humanlands" è infatti l'ispirazione dietro la candidatura di Roma", ha indicato.

Presente al ricevimento, svoltosi presso la sede dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, anche l'Ambasciatrice dell'Unione europea Lotte Knudsen, che ha espresso pieno appoggio alla candidatura della capitale italiana. Tra gli interventi in video, quello della vicepresidente del Comitato promotore Lavinia Biagiotti.

Il titolo proposto per Expo Roma 2030 è "Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione", ha indicato il Direttore Comunicazione e Partnership Roma Expo 2030, Livio Vanghetti, ricordando come la la candidatura di Roma sia stata oggetto la settimana scorsa della visita degli ispettori del Bureau International des Expositions (BIE), che in novembre dovrà annunciare la decisione sulla città ospite dell'expo 20230. Oltre a Roma sono candidate le città di Odessa in Ucraina, Busan in Corea del Sud e Riad in Arabia Saudita. (ANSA).