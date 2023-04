Erdogan cancella gli impegni elettorali dopo un malore

(ANSA) - ISTANBUL, 26 APR - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha cancellato tutti gli impegni in programma oggi dopo avere accusato ieri un malore durante un programma televisivo in diretta. "In seguito ai consigli dei medici, oggi riposerò a casa", ha scritto su Twitter il presidente turco annunciando che non potrà partecipare ai comizi elettorali in programma in tre diverse città turche. "Se Dio vuole, da domani riprenderemo con il nostro programma", ha aggiunto Erdogan. (ANSA).