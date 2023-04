Asi, 'sarebbe bello collaborare con Kiev per tornare sulla Luna'

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Guardando al futuro siamo due leader del settore e sarebbe bello pensare a dei progetti comuni insieme, per esempio per il ritorno alla Luna". Lo ha detto all'ANSA Giorgio Saccoccia, presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi).

Saccoccia ha aggiunto che "noi ci aspettiamo che il dato spaziale possa servire immediatamente per identificare per esempio aree che sono particolarmente inquinate o per il monitoraggio delle infrastrutture, ciò che c'è oggi, le condizioni in cui sono queste infrastrutture, e come man mano potranno evolversi con la ricostruzione del Paese".

"L'Ucraina è un riferimento del settore spaziale" ha continuato Saccoccia, e con l'agenzia spaziale di Kiev "abbiamo una collaborazione da moltissimo tempo, da ben prima dell'inizio della guerra".

"Abbiamo continuato a interagire anche durante il conflitto proprio perché ci sono dei temi dove lo spazio può dare - e sta già dando - dei contributi per la sicurezza. Ci sono un'infinità di contributi che lo spazio può dare, in particolare con lo spazio che guarda verso la terra" ha concluso il presidente dell'Asi. (ANSA).