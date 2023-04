A Madrid spunta a sorpresa una statua di Juan Carlos cacciatore

(ANSA) - MADRID, 26 APR - Juan Carlos I di Spagna intento a puntare con un fucile contro la scultura "dell'Orso e del Corbezzolo", uno dei simboli di Madrid: è la raffigurazione simbolica spuntata per alcuni minuti ieri nella capitale spagnola, con l'apparizione nella centralissima Puerta del Sol di una statua del re emerito in versione cacciatore. Nella stessa giornata, intanto, l'ex monarca aveva concluso il suo secondo soggiorno in Spagna dopo il suo trasferimento negli Emirati Arabi ad agosto 2020. Secondo diversi media, l'ideatore di questa esibizione è l'artista cileno Nicolás Mirand, intenzionato — come lui stesso ha spiegato su Instagram — a realizzare "un'opera satirica". Nello specifico, l'allusione della scena rappresentata è alla passione di Juan Carlos per la caccia e ad episodi di cui è stato protagonista che in passato hanno scatenato grosse polemiche: il più celebre risale a quando fu sorpreso, nel 2012, a partecipare a un safari in Botswana mentre la Spagna viveva uno dei momenti più duri della crisi economica vissuta lo scorso decennio. Secondo alcuni media, la statua, realizzata in poliuretano e di dimensioni 170x60x40 cm, è stata rimossa dopo alcuni minuti dalla Puerta del Sol. (ANSA).