Medvedev, 'non esiteremo se necessarie uso armi nucleari'

(ANSA) - MOSCA, 25 APR - Gli avversari della Russia "non devono sottostimare" la possibilità di un uso di armi nucleari da parte di Mosca, che "non esiterà" se fossero necessarie. Lo ha detto l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, attuale vice capo del Consiglio di Sicurezza nazionale. La Russia, ha aggiunto Medvedev, citato dalla Tass, in Ucraina sta combattendo "con l'intera Nato" e "tutto deve essere fatto per la vittoria".

Medvedev ha fatto capire che Mosca potrebbe anche usare le armi nucleari per prima. Riferendosi infatti alla dottrina nucleare dello Stato, l'ex presidente ha sottolineato che essa prevede chiaramente che "le armi nucleari possono essere usate se la Russia si trova di fronte ad un atto di aggressione con l'uso di altri tipi di armi che minacci l'esistenza dello Stato". (ANSA).