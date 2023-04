L'esercito di Kiev, 'da 3 a 6 mesi per riprendere l'Est'

(ANSA) - ZAPORIZHZHIA, 25 APR - Per quanto riguarda la liberazione dei territori dell'Ucraina dell'est, "a mio parere potrebbero volerci da 3 a 6 mesi". Lo ha affermato il portavoce del gruppo orientale delle Forze armate ucraine, Serhiy Cherevaty, in un'intervista all'ANSA. "Dipenderà da quanti armi e veicoli avremo", ha aggiunto, spiegando comunque di non poter riferire sulla controffensiva: "Non è nostro compito sapere cosa lo stato maggiore sta preparando. Noi come combattenti sul campo prepariamo il terreno per il suo inizio, uccidiamo i nemici e ne distruggiamo il potenziale militare". (ANSA).