Scholz, 'il Mare del Nord sarà il nuovo centro dell'energia'

(ANSA) - BRUXELLES, 24 APR - Il Mare del Nord "può diventare un luogo dove generare molta energia" e rappresentare "un grande centro interconnesso oltre i confini nazionali". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz al suo arrivo al summit a Ostenda.

"Qui si può produrre eolico offshore e idrogeno pulito", ha sottolineato Scholz, indicando che "in un tempo molto breve il Mare del Nord sarà un luogo molto più importante per la produzione di energia di quanto già non sia oggi". Con l'incontro odierno i leader dei 9 Paesi della regione hanno "l'occasione per fare progressi", ha aggiunto il cancelliere.

(ANSA).