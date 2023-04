Incoronazione di Carlo, la monarchia regge ma non fra i giovani

(ANSA) - LONDRA, 24 APR - La monarchia britannica resiste ma perde popolarità fra i più giovani secondo un sondaggio realizzato da YouGov per il programma Panorama della Bbc in vista dell'incoronazione solenne di re Carlo in programma il 6 maggio all'abbazia di Westminster.

Dai risultati emerge un ampio sostegno in favore della corona, con il 58% che vuole continuare ad avere un sovrano e non cambiarlo con un capo di Stato eletto in una repubblica, preferito invece dal 26% degli intervistati, mentre il 16% non si pronuncia. Ma ci sono importanti cambiamenti di atteggiamento in atto, come sottolinea l'emittente pubblica del Regno Unito, con alcune chiare sfide per Carlo III all'inizio del suo regno sul futuro dei Windsor. La differenza di popolarità a seconda delle fasce di età è evidente: mentre il 78% degli over 65 sostiene la monarchia, solo il 32% degli intervistati tra i 18 e i 24 anni la pensa allo stesso modo. Il 38% preferirebbe un capo di stato eletto, mentre il 30% non si pronuncia.

La vera minaccia per re Carlo è però rappresentata più dalla crescente indifferenza nei confronti della famiglia reale rispetto a una effettiva minaccia antimonarchica. Non solo, il sovrano viene considerato poco empatico nei confronti dei sudditi dal 45% degli intervistati contro il 36% che la pensa in modo opposto. (ANSA).