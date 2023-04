Ucraina: danni al settore agricolo per 8 miliardi di dollari

(ANSA) - ROMA, 20 APR - I danni al settore agricolo e alle risorse del territorio ucraino sono costati 8,7 miliardi di dollari dall'inizio dell'invasione russa su larga scala. E' quanto si legge in un rapporto della Kyiv School of Economics.

La maggior parte dei danni è stata causata dalla distruzione di macchinari agricoli che secondo le stime del rapporto è costata più di 4,65 miliardi di dollari.

L'altra causa di perdite nell'industria agricola, scrive Kyiv Independent, è il risultato della distruzione e del furto di prodotti manifatturieri, che è stimato in una perdita di 1,87 miliardi di dollari. Anche le infrastrutture agricole hanno subito ingenti perdite, soprattutto i granai e altre strutture di stoccaggio, stimate in 1,33 miliardi di dollari.

L'invasione su larga scala da parte della Russia ha causato i danni maggiori al complesso agroindustriale dei governatorati di Luhansk, Kherson, Donetsk, Kharkiv e Zaporizhzhia. (ANSA).