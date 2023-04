La Danimarca e i Paesi Bassi doneranno 14 Leopard a Kiev

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Il ministro degli Esteri danese Lars L›kke Rasmussen ha dichiarato alla tv pubblica che insieme ai Paesi Bassi doneranno 14 carri armati Leopard 2 a Kiev e che potrebbero arrivare in Ucraina all'inizio del 2024. Lo riporta il Guardian.

Il ministro della Difesa danese Poulsen ha dichiarato che non si tratta di carri armati danesi, ma di carri armati "acquistati in collaborazione con i Paesi Bassi".

Rasmussen lo ha definito "un contributo molto significativo".

(ANSA).