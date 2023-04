Erdogan, continueremo a tagliare i tassi anche dopo il voto

ISTANBUL - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha promesso che, se vincerà le elezioni in programma il 14 maggio, la Banca centrale di Turchia continuerà a tagliare il proprio tasso di interesse di riferimento. "Tutti nel mondo parlano di un loro modello, il nostro si chiama 'modello Turchia'", ha affermato Erdogan, come riporta Sabah, in riferimento a una politica economica basata su bassi tassi di interesse, con l'obiettivo di stimolare esportazioni e produzione, avviata a partire dal 2021.

Durante lo scorso anno, la Banca centrale ha tagliato di 500 punti base il proprio tasso di interesse e la lira turca ha perso circa il 30% del suo valore rispetto al dollaro, mentre l'anno precedente la lira si era svalutata quasi del 50% rispetto alla moneta statunitense, sempre parallelamente a regolari tagli al proprio tasso di interesse da parte dell'Istituto bancario. Nell'ottobre del 2022, l'inflazione in Turchia aveva superato l'85% su base annua, segnando l'aumento di prezzi più alto mai raggiunto nei precedenti 25 anni, mentre nei mesi successivi è calata pur rimanendo sopra al 50%, secondo i dati dell'Istituto di statistica nazionale turco Tuik riferiti al mese di febbraio.