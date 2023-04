Aste: 5,6 milioni euro per uno scheletro composito di T-rex

(ANSA) - ZURIGO, 20 APR - Uno scheletro composito di T-Rex, realizzato con le ossa di tre esemplari, è stato venduto all'asta in Svizzera per circa 5,6 milioni di euro.

Si tratta di Trinity, il cui valore - secondo la casa d'aste Koller, che ha condotto la vendita - era stimato tra i 5 e gli 8 milioni di franchi svizzeri. Lo scheletro è stato battuto per 4,8 milioni di franchi svizzeri e il prezzo finale è stato di 5,5 milioni di franchi svizzeri (5,6 milioni di euro), ha reso noto il portavoce della casa d'aste, Karl Green.

Lo scheletro, alto circa 3,9 metri e lungo 11,6 metri, è formato dalle ossa di tre T-Rex trovati tra il 2008 e il 2013 negli Stati del Montana e del Wyoming, negli Stati Uniti nord-occidentali. Proprio in questi siti sono stati scoperti altri due importanti scheletri di T-Rex: nel 2020, Stan è stato venduto per 31,8 milioni di dollari (29 milioni di euro), battendo il precedente record stabilito da Sue, venduto nel 1997 per 8,4 milioni di dollari.

Trinity è il terzo T-Rex venduto all'asta al mondo e il primo in Europa: apparteneva a un collezionista americano ed è stato acquistato da un collezionista europeo di dinosauri e arte moderna. (ANSA).